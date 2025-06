Beim DSS Europe in München war eines der großen Gesprächsthemen, wie AI sinnvoll in Digital Signage-Software integriert werden kann. Besonders im Fokus stand, wie CMS-Plattformen ihre eigenen Daten nutzen können, um spezialisierte AI-Tools auf Basis großer Sprachmodelle zu entwickeln. Besonderes Potenzial liegt in autonomen AI-Agenten, die bestimmte Aufgaben automatisieren und so Zeit und Aufwand im Management von Digital Signage-Netzwerken sparen.

Auch wenn es im Digital Signage-Bereich bisher nur wenige solcher spezialisierter AI-Agenten gibt, zeigt ein jüngstes Update von Korbyt, dass sich im Hintergrund einiges tut. Der auf Workplace-Kommunikation spezialisierte CMS-Anbieter führt eine Reihe von AI-gestützten Assistenten für die einzelne Arbeitsschritte teil-automatisieren. Die ersten beiden – CreateAI und CurateAI – werden bereits nächste Woche auf der Infocomm in Orlando präsentiert.

Korbyt beschreibt die beiden AI-Assistenten wie folgt:

CreateAI nutzt generative AI, um die Erstellung von Digital Signage-Inhalten zu vereinfachen. Mit Hilfe von intuitiven, geführten Anweisungen lassen sich markenbezogene Vorlagen und Inhalte, einschließlich Bildern und Text, in einem Bruchteil der Zeit anpassen. Es verkürzt die Zeit für die Erstellung von Inhalten von Stunden auf Minuten und ermöglicht es Teams, Markenbotschaften schneller zu erstellen, ohne die Anzahl der Mitarbeiter oder die kreative Bandbreite zu erhöhen.

CurateAI nutzt AI, um die Verteilung von Digital Signage-Inhalten in Echtzeit zu optimieren. Dabei wird die Geschäftslogik genutzt, um die relevantesten und wirkungsvollsten Nachrichten auf der Grundlage von Ansichten und Beliebtheit zu priorisieren. Durch die Eliminierung von Vermutungen und die Automatisierung der Bereitstellung der leistungsstärksten Inhalte wird der ROI jedes Displays ohne ständige Überwachung und manuelle Aktualisierungen maximiert.

CurateAI generiert also keine Inhalte nur auf der Basis von Prompts, sondern soll Bilder und Botschaften markengerecht in professionelle Digital Signage-Inhalte umwandeln. CurateAI automatisiert dann den Play-out auf der Grundlage verschiedener Metriken. Diese automatisierte Wiedergabe funktioniert wahrscheinlich auf Basis von Daten aus Korbyts Workplace Experience Platform (WEP), zu der neben dem Digital Signage-CMS auch Arbeitsplatz-Apps gehören.

Laut Korbyt-CEO Ankur Ahlowalia geht es bei der neuen AI-Suite vor allem um Effizienz: „Unsere neue AI-Suite hilft Unternehmen dabei, deutlich produktiver zu arbeiten – mit weniger Zeit- und Personalaufwand. Wir machen jeden Screen, jeden Raum und jede Interaktion smarter, ohne dass man technisches Know-how oder große IT-Teams braucht.“

Zusätzlich zu CreateAI und CurateAI sind noch drei weitere AI-Agenten geplant: ConciergeAI (Q4 2025) für die Raumbuchung, CommandAI (2026) für das Device Management und ClarityAI (2026) für Analytics.