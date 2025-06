Dentsu gibt heute die Ernennung von Katja Anette Brandt zur CEO für Deutschland bekannt. Mit Wirkung zu September 2025 übernimmt sie die Verantwortung für das gesamte Geschäft in Deutschland und übernimmt gleichzeitig die zusätzliche Funktion als Media Practice Lead für Zentraleuropa. Sie berichtet in ihrer neuen Rolle an Sławomir Stępniewski, CEO von Dentsu Central Europa und wird Teil des Central Europe Executive Teams. Katja Brandt war bereits bei Dentsu beschäftigt.

„Katja bringt wertvolle Erfahrungen und eine enge Verbindung zu unserer strategischen Ausrichtung mit – sie ist nah an Kunden und Mitarbeitenden, legt großen Wert auf Transparenz und Zusammenarbeit und verkörpert damit zu hundert Prozent unsere Kultur und Werte. Ihre fundierte Expertise in Media und Marketing, ihr ausgeprägter Gestaltungswille sowie ihre nachweisliche Erfolgsbilanz in Transformation und partnerschaftlicher Kundenführung machen sie zur idealen Besetzung für die nächste Phase unserer Unternehmensentwicklung“, sagt Sławomir Stępniewski.

Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung im Marketing- und Mediaagenturgeschäft bringt Katja Brandt Expertise als Führungspersönlichkeit mit. Ihre Karriere umfasst Stationen bei Benckiser, Europcar, Volkswagen, Publicis Media (Optimedia), Dentsu (Gruppe Vizeum) sowie zuletzt acht Jahre bei Mindshare DACH.

„Ich freue mich sehr darauf, zu Dentsu, einem der weltweit führenden Unternehmen für integriertes Wachstum und Transformation, zurückzukehren. Dentsu legt den Schwerpunkt auf innovative, ergebnisorientierte Lösungen mit Media im Zentrum – unterstützt durch starke, nahtlos verknüpfte Kompetenzen in Kreativität, Markenführung und Kundenerlebnis. Besonders schätze ich die Vision und den Anspruch von dentsu, eine Vorreiterrolle bei der „People Centric Transformation“ einzunehmen, die bis in unsere Gesellschaft hineinwirkt und bei der die Menschen – sowohl Kunden als auch Mitarbeitende – im Mittelpunkt allen Handelns stehen“, sagt Katja Brandt.

Die neue Position des CEO Dentsu Germany und Media Practice Lead Central Europe tritt zum 1. September 2025 in Kraft.