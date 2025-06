Ein großer DooH-Player aus Nahost kommt nach Europa: Die Multiply Media Group, kurz MMG, wurde im Juni dieses Jahres gegründet und vereint drei der marktführenden OoH-Unternehmen der Vereinigten Arabischen Emirate: Backlite Media, Viola Media und Media 247. Die Gruppe, ein Tochterunternehmen der in Abu Dhabi ansässigen Investment-Holding Multiply Group, will auch international expandieren – und gibt den Startschuss dafür mit einer Kooperation mit dem Outdoor-Infrastruktur-KonzernWildstone Capital.

Im Rahmen dieser Partnerschaft erhält MMG die exklusiven Rechte für das Management und den Betrieb von DooH-Standorten in London. Das erste übernommene Objekt ist der Wandsworth Roundabout, einer von 13 hochfrequentierten Standorten, die Wildstone Anfang des Jahres von Transport for London (TFL) erworben hat. Der Standort verfügt über vier großformatige Screens und befindet sich an einer der verkehrsreichsten Kreuzungen Londons.

London ist der erste Schritt

Damian Cox, Global CEO und Gründer von Wildstone, sagt: „Wir freuen uns über die Partnerschaft mit MMG, die ihren zukunftsweisenden Ansatz in den Londoner DooH-Markt einbringen. Diese Zusammenarbeit spiegelt unsere Vision wider, die Standards der städtischen Medieninfrastruktur zu erhöhen und dabei zu helfen, wirkungsvollere DooH-Kampagnen für Werbetreibende in London zu liefern.“

Der Schritt nach London ist laut MMG nur der Anfang einer größeren Expansion über den Nahen Osten hinaus – gestützt von einer Marktkapitalisierung von mehr als 7,2 Milliarden US-Dollar.

Wachstum auch durch Übernahmen

James Bicknell, Group CEO der Multiply Media Group, sagt: „Bei MMG ist es unsere Mission, eine zukunftsfähige Mediengruppe zu formen, die auf regionaler Stärke und globalen Ambitionen beruht. Die Partnerschaft mit Wildstone vertieft unsere Präsenz in einem reifen, wirkungsvollen Markt und erweitert das Premium-Inventar von Backlite über die Vereinigten Arabischen Emirate hinaus.“

Mit London als strategischem Tor nach Europa prüft MMG aktiv weitere Markteintritte in anderen Städten – sei es durch eigene Investitionen, Partnerschaften oder Übernahmen.