Otto spielt in seiner neuen Kampagne mit deutschen Urlaubsklischees. Der Clip zur Kampagne zeigt Klassiker wie das „reserviert“-Handtuch am Hotel-Pool und überbräunte Beach-Adonisse, die posierend um die Aufmerksamkeit umstehender Badegäste buhlen. Damit will der Onlinehändler die heiße Jahreszeit humorvoll in all ihren Facetten abzubilden und gleichzeitig auf die Vielfalt saisontypischer Produkte im 18 Millionen Artikel umfassenden Sortiment hinzuweisen.

Nachdem Otto in der Frühjahrskampagne seinen 80er-Jahre-Claim wieder zum Leben erweckte, zieht sich das „Find ich gut“ auch durch die aktuellen Clips, Plakate und DooH-Motive. Otto Vice President Brand & Advertising Alexander Rohwer sagt: „Nachdem wir den Claim im Frühjahr erfolgreich reaktiviert haben, gibt uns die neue Kampagne die Möglichkeit, ihn noch einmal neu aufzuladen; sowohl mit Blick auf die konkreten Produkte und Benefits, nach denen Kund*innen jetzt in der Sommersaison suchen, als auch auf der emotionalen Ebene. Dabei spielt auch in diesem Flight die Musik eine zentrale Rolle.“

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Den Soundtrack zur Kampagne bildet ein exklusiver Track von Singer-Songwriter Luca Noel mit dem Titel: „Find ich gut“. Über seine Kooperation mit OTTO sagt Luca Noel: „Es hat super viel Spaß gemacht, den Song für die neue Otto-Kampagne zu schreiben und darin die Leichtigkeit und Lebensfreude widerzuspiegeln, die mir der Sommer gibt. Der Prozess war sehr kollaborativ, gleichzeitig hatte ich jede Menge kreativen Freiraum, um meine Identität als Künstler zu bewahren und zu unterstreichen. Ich freue mich sehr über das Ergebnis.“

Auch Alexander Rohwer ist zufrieden: „Wir wollten einen Sound, der nach Sommer klingt, nach Euphorie und Unbedarftheit – einfach nach einem guten Gefühl, genau wie wir es als Brand vermitteln wollen. Das schafft kein Jingle. Authentische Musik hingegen schon. Luca Noel war exakt der Richtige, um all das mit seiner Musik zu transportieren.“

Nach „Alles, was mich findet“ der Künstlerin Jolle ist dies bereits die zweite Co-Creation im Audio-Portfolio von Otto, für das der E-Commerce-Anbieter mit der Berliner Musik- und Kreativagentur Imagine zusammenarbeitet. Für das Kampagnenkonzept und die Ausarbeitung ist wieder Ottos Stammagentur Setzkorn Kemper verantwortlich. Die Mediaplanung übernahm Mediaplus. Die Kampagne startete am 24. Juni und läuft bis zum 4. September 2025.