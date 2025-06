Expo 2025 AV-Landschaft made in Portugal

Portugal verließ sich für seinen Pavillion auf der Expo 2025 in Osaka auf ein Konzept des japanischen Architekten Kengo Kuma. Seine Interpretation des Mottos „The Ocean: The Blue Dialogue“ wurde dann von einem portugiesischen AV-Team zusammen mit dem Museumsausstatter Muse mit interaktiven LEDs und Projektionen umgesetzt.

Verantwortlich für das audiovisuelle Gesamtkonzept ist das Unternehmen ON, das Standorte in Portugal und Brasilien betreibt. Als technischer Hauptpartner designte und installierte ON zum einen die Systeme. Zum anderen sind acht Mitarbeiter des Teams während der gesamten sechsmonatigen Laufzeit der Expo für den täglichen Betrieb vor Ort.

Der 1.836 Quadratmeter große Pavillon nutzt Projektionssysteme auf verschiedene Oberflächen, architektonische und szenische Beleuchtung, Mehrkanal-Soundsysteme, LED-Installationen, Touchscreen-Displays und eine zentralisierte Steuerungsautomatisierung.

Im Wartebereich beginnt das Erlebnis: Eine Mehrkanal-Klanglandschaft hüllt die Besucher akustisch in Meereswellen und Winde ein, die über wetterfeste Lautsprecher übertragen werden. Der erste Raum ist abgedunkelt, um vollen Fokus auf die fünf Themeninseln zu richten.

Interaktive Stationen und ein maßgeschneiderter Minidome

Eine dieser Inseln ist eine Minikuppel mit halbkugelförmiger Projektionsfläche, die mit Navigationskarten und animierter Kartografie bespielt wird. ON ließ für die Kuppel ein spezielles Fisheye-Objektiv entwickeln, wodurch ein einziger Epson EB-L730U-Projektor die gesamte Kuppel abdecken kann..

Zu den weiteren Inseln gehören 86-Zoll-Multitouchscreen-Displays (Sharp PN-LA862) mit Inhalten zur maritimen Artenvielfalt, eingebettete Iiyama-Monitore, die japanische Byōbu-Bildschirme nachahmen, und eine Audio-Licht-Installation, die sprachliche Parallelen zwischen Portugiesisch und Japanisch mit LED-synchronisierten Wörtern und direktionalem Sound erkundet. Für die synchronisierte Videowiedergabe nutzt das System auch Brightsign XD4-Player.

Fünf Optoma ZK708T 4K DLP-Laserprojektoren untermalen den Raum visuell. Der gesamte Raum 1 ist durch ein in die Inseln integriertes LED-Band und ein Surround-Audiosystem mit Audac-Lautsprechern und Prolights-Scheinwerfern miteinander verbunden. Das technische Rack umfasst GrandMA3 Lichtsteuerungen und Watchout 6 Medienserver, die das Rückgrat des Steuerungssystems bilden.

360° Unterwasserwelt

Raum 2 ist der immersive Höhepunkt des Pavillons. Hier erzeugen 16 Barco G62-W9 Laserprojektoren in Kombination mit einer Watchout 3D-modellierten Content-Engine eine animierte Unterwasserlandschaft über gebogene Wände und den Boden. Mit Surround-Sound und kinetischer Beleuchtung lädt der Raum die Besucher ein, sich auf den Boden zu setzen und die Erzählung aufzunehmen.

Über die Ausstellung hinaus stattete ON auch das Restaurant, die Terrasse, den Shop und den Mehrzweckraum mit flexibel einsetzbaren AV-Setups aus. Hier finden während der Expo Konzerte, Filmvorführungen, diplomatische Empfänge und kulturelle Veranstaltungen statt. Der Mehrzweckraum umfasst zwei Barco-Projektoren, Shure-Mikrofonsysteme, Live-Streaming-Ausrüstung, Infrastruktur für Simultandolmetschen, Panasonic PTZ-Kameras und Bose L1 Pro 16-Soundsysteme sowie Roland V-60- und Behringer X32-Mischpulte und Laptops mit Resolume- und Vmix-Software für die Videosteuerung und Echtzeitprojektion.

Die gesamte AV-Ausrüstung wurde speziell für die Expo fabrikneu in Portugal erworben und in mehr als 20 Paletten mit einem Gesamtgewicht von etwa 4 Tonnen nach Japan transportiert. Das System ist maßgeschneidert und so gebaut, dass es sowohl den portugiesischen als auch den japanischen technischen Standards entspricht.

Systeme werden teils wiederverwendet

Energieeffizienz war laut ON ein Leitprinzip bei der Entwicklung: Die Beleuchtungssysteme verwenden hocheffiziente LEDs und für die Projektion werden laserbasierte Systeme eingesetzt. Für diese Kriterien setzte ON auf Marken wie Epson und Barco sowie Audac für die Verstärker. Modulare Halterungen und Racks wurden für eine spätere Wiederverwendung ausgewählt.

„Dieses Projekt war nicht nur eine technische Herausforderung, sondern auch ein entscheidender Moment für uns als Unternehmen“, sagte Hugo Rodrigues, CEO von ON. „Es hat unsere Fähigkeit unter Beweis gestellt, hochgradig kundenspezifische, komplexe AV-Lösungen in einem internationalen Umfeld zu liefern und Hand in Hand mit ausländischen Teams unter anspruchsvollen operativen und kulturellen Standards zu arbeiten.“

Seit seiner Eröffnung wurde der portugiesische Pavillon von mehr als 500.000 Menschen besucht. ON wurde bereits mit zusätzlichen Live-Support-Aufgaben betraut und zur Zusammenarbeit bei anderen zukünftigen internationalen Projekten eingeladen.