Flagship Apollo startet Premiumkonzept in München

Der Brillenhändler Apollo bringt sein Premium-Ladenkonzept auch nach München: Auf der Kaufinger Straße eröffnet heute der dritte Flagship Store des nach eigenen Angaben filialstärksten Optikers Deutschlands.

Displays statt Aufsteller

Wie in Frankfurt und Düsseldorf ist in München wenig zu sehen von den markenblauen Bannern und üblichen Promotion-Aufstellern, von Teppichboden und Plastik-Brillenaufstellern. Die Flagship-Filiale ist rundum verspiegelt. Jede Brille hat ihren eigenen Regalplatz und ist einzeln beleuchtet. Die einzige Promotion läuft auf Displays, die in Spiegelflächen integriert sind, und auf LED-Walls, die den Eingang flankieren.

Neue AI-Brillen zum Testen

Die neuesten Brillen-Innovationen sollen Kunden in den Store locken. Zum Testen gibt es die Meta-AI-Brille von Rayban oder den Nuance-Audio-Brillen mit eingebauten Speakern. Das Sortiment erstreckt sich über die budgetfreundlichen Eigenmarken bis hin zu Designermodellen. Insgesamt 2.000 Korrektionsfassungen und 1.000 Sonnenbrillen sind direkt verfügbar, ebenso wie Kontaktlinsen und Hörakustik.

Im hinteren Teil der 400 Quadratmeter großen Ladenfläche hat Apollo eine offene Servicefläche eingerichtet. Hier können sich Kunden beraten lassen und über das Mietmodell Apollo Plus informieren.

Der Münchner Store ist ein klassisches Aushängeschild für die Optikerkette – anders als die meisten der 900 Läden, bei denen vor allem die Nähe zu Kunden und günstige Preise zählen. Dem Flagship-Konzept gelingt es jedoch sehr gut, sämtliche Preisspannen und Services optisch ansprechend zu integrieren.