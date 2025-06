Im ersten Quartal des Jahres wurden weltweit 408.000 Quadratmeter an LED-Videodisplays ausgeliefert. Das entspricht einem Wachstum von 6,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie das Marktforschungsunternehmen Omdia in seinem aktuellen „LED Video Displays Market Tracker“ feststellt. Der Umsatz betrug 1,3 Milliarden US-Dollar, was 4,3 Prozent Wachstum entspricht. Dieses Wachstum entspringt vor allem der steigenden Akzeptanz von LED in den Bereichen Kino, Bildung und Corporate.

„Das erste Quartal 2025 hat bestätigt, dass sich der Markt für LED-Videodisplays über die traditionellen Anwendungen hinaus entwickelt“, sagt Cindy Liu , Senior Analyst bei Omdia. „Mit den Fortschritten in der Pixelpitch-Technologie und bei MicroLED wird die Akzeptanz in verschiedenen Branchen ausgeweitet.“

Fine-Pixelpitch-Displays – nach der Omdia-Definition Displays mit 1,99 Millimetern Pixelpitch oder darunter – dominierten die Umsätze in Q1/25 mit einem Anstieg von 8,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr und einem Anteil von 55,4 Prozent am Markt. Die Kategorie mit einem Pixelabstand von 1,50 bis 1,99 mm wuchs im Jahresvergleich um 11,1 Prozent, angetrieben durch die Nachfrage nach All-in-One-Displays für Unternehmen, Konferenzräume und DooH.

Regierungen treiben Wachstum

Im untersuchten Zeitraum verzeichnete Asien und Ozeanien mit 15,6 Prozent den höchsten Umsatzanteil im FPP-Segment und lag damit nur hinter China und Nordamerika. Im Bereich 1,50 bis 1,99 Millimeter Pixelpitch war die Region mit einem Anteil von 20,2 Prozent weltweit führend. In Indien, Indonesien und Singapru steigern von den Regierungen vorangetriebene Smart-City- und Infrastrukturprogramme.

Im Nahen Osten und in Afrika investieren regionale Regierungen auch in Smart-City-Initiativen, wie die Vision 2030 in Saudi-Arabien und Smart Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten, was die Nachfrage nach Installationen im öffentlichen Raum erhöht.

In Lateinamerika bleibt die Prognose aufgrund der zunehmenden DooH-Werbung, der Aufrüstung von Sportstätten und des Wachstums im Einzelhandels- und Bankensektor stark. Die Vorbereitungen für die Copa América und die Fußballweltmeisterschaft 2030 treiben die Nachfrage nach LED-Videodisplays in Stadien, im Einzelhandel, im Transportwesen und im öffentlichen Raum an.