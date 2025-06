Die World Out of Home Organization (WOO) ernennt zwei neue Direktoren: Tim Bleakley, Chairman von Ocean Outdoor, und Jawad Hassan, Leiter des Bereichs Medien und Kommunikation bei der Multiply Group. Gleichzeitig scheidet Martin Corke, Chief Marketing Officer von Clear Channel, aus dem Vorstand aus.

Tim Bleakley war 14 Jahre lang CEO von Ocean Outdoor, bevor er in den Vorstand wechselte. Er initiierte die MOCA-Bewegung („Make Outdoor Creative Again“) zur Förderung kreativer Innovation im Out-of-Home-Bereich.

Jawad Hassan war an der Integration der Marken Media 247, Viola Communications und Backlite Media in das Portfolio der Multiply Group beteiligt. Im Jahr 2021 begleitete er den Börsengang der Multiply Group an der Abu Dhabi Securities Exchange (ADX). Zudem arbeitete er an der Entwicklung und dem Ausbau des New Yorker DooH-Netzwerks Firefly mit. Mit seiner Ernennung erhält die WOO erstmals eine Vertretung im Golf-Kooperationsrat (GCC).

WOO-Präsident Tom Goddard sagt: „Jawad Hassan von der Multiply Group tritt unserem Vorstand bei und schließt damit die Lücke im Nahen Osten, die nach dem Weggang von Antonio Vincente von Pikasso entstanden ist. Tim Bleakley, Chairman von Ocean, kommt mit einer Fülle an Energie und Ideen hinzu, während wir unsere zukünftigen Aufgaben und Prioritäten überdenken.“ Der Präsident bedankt sich bei Martin Corke, vor allem für seine Unterstützung im Nachhaltigkeitsteam. „Wir wünschen ihm alles Gute für seine weitere Tätigkeit unter dem neuen Eigentümer Bauer Media Outdoor.“