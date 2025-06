Display-Anbieter AUO Display Plus, der als Mutterkonzern den Panelhersteller AUO im Rücken hat, hat seine Teilnahme an der Microsoft Device Ecosystem Platform (MDEP) als ODM-Partner bekannt gegeben. MDEP basiert auf dem Android Open Source Project (AOSP). Die Plattform soll eine offene, anpassungsfähige Grundlage für Gerätehersteller und Softwareentwickler bieten, um B2B-Lösungen auf Basis von Microsofts Sicherheits-, Verwaltungs- und Zuverlässigkeitsstandards zu entwickeln. Durch die Teilnahme erhofft sich AUO, die interoperable Produkte bereitzustellen, die sich in Microsoft-Umgebungen in Corporate und Collaboration integrieren können.

„Wir freuen uns sehr, AUO Display Plus in der Microsoft Device Ecosystem Platform willkommen zu heißen“, kommentiert Juha Kuosmanen, Leiter der MDEP bei Microsoft. „Während die MDEP weiter zu einer starken Gemeinschaft zukunftsorientierter Partner wächst, bringt AUO Display Plus wertvolle Stärken bei Display-Innovationen ein. Ihre Vision und ihre Fähigkeiten ergänzen unser Ziel, Partner in die Lage zu versetzen, sichere, skalierbare und zuverlässige Geräte zu bauen, die die Weiterentwicklung zukünftiger Unternehmenserfahrungen ermöglichen.“