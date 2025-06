Der Name Soho House ist ein Synonym für exklusive Veranstaltungen auf der ganzen Welt. Soho veranstaltet diese in seinen eigenen Soho Houses, hat aber auch ein Programm für Städte ohne Houses, das Zusammenkünfte für Mitglieder in Städten ohne Club organisiert – in Privathäusern oder an erstklassigen Orten. Soho veranstaltet diese Treffen oft während Modewochen oder zu anderen Anlässen, die ein elitäres Publikum anziehen.

Um die Stimmung bei diesen Veranstaltungen zu verbessern, hat sich mit dem italienischen AV-Integrator M-Cube zusammengetan und ihn mit der Entwicklung von immersiven Digital Signage-Konzepten beauftragt, die auf die Stimmung und das Publikum abgestimmt sind. Kürzlich wurde dies für ein privates Abendessen während der Dubai Art Week getan, das im Haus eines lokalen Architekten und Kunstsammlers stattfand.

Das Abendessen diente somit gleichzeitig als VAE-Premiere einer neuen digitalen Kunstperformance der serbischen Künstlerin Marina Abramović. Das Ziel des Abends war Intimität. Statt großer LED-Wände brachte M-Cube daher sechs Displays auf rollbaren Ständern mit, bei denen alle Kabel ordentlich versteckt waren. Diese wurden im gesamten Raum platziert, um eine immersive, galerieähnliche Erfahrung zu schaffen, die es den Gästen ermöglichte, das Kunstwerk hautnah und persönlich zu erleben.

M-Cube scheint bei Soho durch seine lange Liste von Designermarken-Kunden einen Fuß in die Tür bekommen zu haben, daher sind Projekte wie diese genau das Richtige für den Integrator.