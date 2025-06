The Pinnacle ist ein kürzlich eröffneter Veranstaltungsort in Nashville, Tennessee, der ein intimeres Konzerterlebnis bietet als große Arenen. Doch mit Platz für 4.500 Zuschauer ist es die größte Konzerthalle ihrer Art in der Music City.

Seit drei Monaten ist The Pinnacle geöffnet – und verfügt über ein rundes LED-Banner über dem Haupteingang, der zur 9th Avenue hin liegt und einen Blick auf einen Innenhof bietet. Dieser Außenbereich verfügt über einen Kunstrasen und bietet den Konzertbesuchern einen zwanglosen Bereich zum Entspannen vor den Konzerten.

Die neue LED-Anzeige misst circa 24 Meter in der Länge und rund 1,6 Meter in der Höhe. Sie wurde mit der Empire Exterior LED-Technologie von SNA Displays mit einem Pixelabstand von 6,6 Millimeter gebaut. Die Installation wurde von dem in Utah ansässigen Unternehmen Yesco durchgeführt.

Die neue LED-Installation befindet sich in der 19 Hektar großen Nashville Yards-Fläche, einem Mischgebiet mit Luxuswohnungen und Premium-Retailern. Sie fügt sich harmonisch in die gehobene Umgebung ein.