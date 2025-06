Sony kann seine Projektoren für Business und Heimkino nun doch wieder in Europa verkaufen. Dies war aufgrund von bestimmten EU-Exportkontrollvorschriften und Handelsbeschränkungen nicht mehr möglich. Nun können die Produkte, darunter die neuesten Modelle Bravia Projektor 9 und Bravia Projektor 8 wieder an Kunden in der Europäischen Union geliefert werden.

„Wir freuen uns sehr, dass wir die Auslieferung unserer Projektoren nahtlos in ganz Europa wieder aufnehmen können“, sagt Rik Willemse, Head of Professional Displays and Solutions, Sony Europe. „Wir konzentrieren uns nun darauf, die Nachfrage unserer europäischen Kunden so schnell wie möglich zu befriedigen. Wir freuen uns, wieder da zu sein, und bedanken uns für das anhaltende Verständnis und die Unterstützung unserer Partner und Kunden.“

Bravia 7 ergänzt Sortiment

Die wieder auf den Markt kommenden Produkte werden gemäß den aktuellen technischen Spezifikationen ausgeliefert, wobei die Verfügbarkeit den regionalen Logistikplänen von Sony entspricht. Zu den neuen in Europa verfügbaren Projektoren 9 und 8 gesellt sich in diesem Sommer auch der Bravia Projektor 7. Er wurde bereits in Regionen außerhalb Europas angekündigt und vorgestellt und wird das bestehende Heimkino-Sortiment von Sony nun auch in Europa ergänzen.

Der Bravia Projektor 7 von Sony für Heimkino-Anwendungen ist mit dem XR-Prozessor für Projektoren und Lasertechnologie ausgestattet und verfügt über XR Dynamic Tone Mapping, Deep Black, Triluminos Pro und Clear Image für satte Kontraste, lebendige Farben und 4K-Upscaling. Durch Imax-Enhanced-Kompatibilität, einer Laserlichtquelle mit 2.200 Lumen und einem kompakten Design bietet er lebendige Bilder und lebendiges Gaming bei 4K und 120 Bildern pro Sekunde. Der Bravia Projektor 7 wird ab Sommer zu einem UVP-Preis von 6.999 Euro angeboten.