Rebranding Beyond Digital wird Zetadisplay UK

Beyond Digital ist jetzt Zetadisplay UK: Nachdem der britische Digital Signage-Integrator vor einem Jahr übernommen wurde, ist jetzt das Rebranding vollzogen. Wie der zuvor übernommene deutsche Integrator Nordland geht auch Beyond Digital in der Zetadisplay-Gruppe auf.

Parallel dazu baute Zeta über die letzten sechs Monate hinweg das Führungsteam für die neue UK-Niederlassung auf. Analog zur gesamten Unternehmensumstrukturierung holte das Unternehmen eine Menge branchenfremder Management-Erfahrung ins Team: Country Director ist Mick Tooley, der zuvor mehrere Führungspositionen bei Blue-Chip-Marken aus den Bereichen Konsumgüter, Gesundheitswesen und Gaming inne hatte.

David Cowell wurde zum Senior Business Development Manager ernannt – er hat bereits Erfahrung in der AV/IT-Branche. Die Digital Signage-Expertise bringt Rob Sawyers als Operations Director, der zuvor sechs Jahre beim Wettbewerber M-Cube war.

Das Führungsteam soll eng mit Dan Shaw (Creative Director), Michael Thompson (Technical Solutions Architect) und den Experten vom ehemaligen Beyond-Digital-Team zusammenarbeiten. Wie die gesamte Zeta-Gruppe definiert sich die UK-Tochter als Full-Service-Integrator für Digital Signage und deckt alle Projektphasen ab – darunter Design, Planung, Installation und Wartung.

Anders Olin, Präsident und CEO von Zetadisplay, kommentiert: „Diese strategischen Ernennungen spiegeln unsere fortwährende Investition in Großbritannien wider und bekräftigen unser Engagement, der führende Anbieter für umfassende Digital Signage-Lösungen zu sein. Das neue Führungsteam bringt eine Fülle an Fachwissen und eine gemeinsame Leidenschaft für Innovation mit, die entscheidend sein werden, wenn wir unser Angebot ausbauen und werteorientierte digitale Erlebnisse im britischen Markt bereitstellen.“