Es läuft rund für Zetadisplay – die letztjährigen Übernahmen in Großbritannien und Österreich sorgen für ein starkes Umsatzwachstum im ersten Quartal. Solide 26,8% Wachstum (7% ohne Übernahmen) erzielte Zetadisplay zwischen Januar und März – dem traditionell zweitstärksten Quartal im Jahr. Wobei wiederkehrende Software- und Serviceumsätze um 9,9% auf umgerechnet 6 Millionen Euro stiegen. Der bereinigte Nettoumsatz für das erste Quartal belief sich auf 14,67 Millionen Euro.

Der bereinigte Gewinn (EBITDA) verdoppelte sich im ersten Quartal auf umgerechnet 2 Mio Euro. Zetadisplay sieht sich mit den Finanzergebnissen bestätigt, effizient zu skalieren und gleichzeitig die Kosten im Griff zu behalten.

Außer in Skandinavien ist Zetadisplay auch in Großbritannien, den Niederlanden und in Deutschland und Österreich mit eigenen Tochtergesellschaften aktiv. Das Geschäft der deutschen Tochter lief im vergangenen Jahr nicht nach Plan. Mit Restrukturierungsmaßnahmen, Umzug nach Hamburg und einem Wechsel der Geschäftsführung soll die deutsche Tochter nun aber gut aufgestellt sein.