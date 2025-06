Daktronics hat seine europäische Präsenz in den Bereichen Live-Events und Sport durch die Aufnahme von Christoph Odenthal in sein Team verstärkt. Er verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der globalen Sportbranche und ist seit diesem Sommer offiziell Teil des Daktronics-Teams.

„Aus meiner Erfahrung in der Entwicklung von Veranstaltungsorten weiß ich, dass sich die Qualität und der Service von LED-Lösungen langfristig auszahlen“, sagt Christoph Odenthal. „Ich freue mich darauf, die Bemühungen von Daktronics auf dem Markt für Live-Events und große Sportstätten zu unterstützen.“

Christoph Odenthal ist gebürtiger Düsseldorfer mit Sitz in Hamburg und verfügt über Master-Abschlüsse der European Business School in Oestrich-Winkel und der Deutschen Sporthochschule in Köln. Erfahrung sammelte er unter anderem in der strategischen Beratung für die Entwicklung globaler Sportstätten, bei der International Management Group und verschiedenen Unternehmen von Lagardère Sports & Entertainment. Dort hatte er zuletzt die Funktion des Vice President von Lagardère Unlimited Stadium Solutions/Sportfive inne, bevor er 2022 zur Uefa ging.

Von Real bis Dortmund

„Christoph wird sich dem Ausbau der Präsenz von Daktronics in prominenten Sportstätten in Deutschland, der Schweiz und Österreich widmen“, kommentiert Ben Aesoph, International Market Manager bei Daktronics. „Wir werden proaktiv mit Stadioneigentümern, Betreibern, Architekten, Ingenieuren, Beratern und Integratoren in Kontakt treten, um deren Verständnis für die neueste LED-Display-Technologie und Steuerungssysteme zu fördern. Christoph Odenthal wird auch erfahren, was unsere Kunden von der Technologie selbst erwarten, um unseren Produktentwicklungsprozess zu unterstützen, da wir ständig bestrebt sind, die breite Palette an Sportprodukten, die unser Unternehmen bereits anbietet, zu verbessern.“

In seiner Funktion soll Christoph Odenthal auch die bestehenden Daktronics-Installationen in der Region betreuen und ausbauen, darunter Real Madrid, Borussia Dortmund, Tottenham Hotspur und das Wembley-Stadion.