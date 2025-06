Eines der Haupthindernisse für die Einführung von LED-Wänden in Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen sind nach wie vor die Kosten. Ein Argument, das unentschlossene Unternehmen jedoch zu überzeugen scheint, ist die Transportfähigkeit. Mit mobilen und faltbaren Displays, die durch Standardtüren und in Aufzüge passen, kann ein einziges Display potenziell mehrere Räume bedienen und so die Investitionsrendite maximieren.

PPDS hat dieses Potenzial erkannt und stellt auf der Infocomm sein erstes faltbares LED-Display vor: das 135-Zoll Philips Unite LED 6000 Series All-in-One. Dieses 135-Zoll-Direktsicht-LED-Display kann in der Höhe verstellt und zusammengeklappt werden, so dass es in ein Flightcase passt, um die üblichen Herausforderungen in Bezug auf Transport, Installation und Zugänglichkeit bei LED-Setups zu bewältigen.

Kompatibel mit Wave

Das Display setzt auf COB-Technologie, mit einem Pixelpitch von 1,55 Millimetern. Es läuft mit Android 11 auf einem integrierten SoC und ermöglicht dadurch die direkte Installation von Webanwendungen und Software. Darüber hinaus ist es kompatibel mit Philips Wave, der cloudbasierten Remote-Management-Plattform von PPDS. Zu den Funktionen der Plattform zählen die Fernüberwachung und -steuerung, Firmware-Updates, die Verwaltung von Playlists sowie das zeitgesteuerte Ein- und Ausschalten des Displays.

Die Serie verfügt zudem über einen stromsparenden Standby-Modus mit einem Verbrauch von unter 0,5 Watt sowie über eine Schnellstart-Funktion per Fernbedienung.

PPDS präsentiert das faltbare LED-Display aktuell auf der Infocomm und stellt es im Anschluss weltweit in den PPDS-Studios für Vorführungen zur Verfügung.