Der Visual-Solutions-Hersteller Planar gibt die Ernennung von Filip Cogghe zum Vice President of Sales, Marketing and Service of Europe bekannt. Damit übernimmt er die Vertriebs- und Marketingaktivitäten in Europa.

Filip Cogghe verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der AV- und Displaytechnologie-Branche und war zuletzt als Sales Director für den globalen und strategischen Unternehmensvertrieb bei Sharp NEC Display Solutions Europe tätig. Dort spielte er eine zentrale Rolle bei der Entwicklung und Umsetzung globaler Vertriebsstrategien.

„Es ist ein absolutes Privileg, an der Spitze eines Unternehmens zu stehen, das die Grenzen der Innovation in der visuellen Displaytechnologie immer weiter verschiebt“, sagt Filip Cogghe. „Ich freue mich darauf, meine profunde Marktkenntnis und meinen kundenorientierten Ansatz einzusetzen, um die Bemühungen des Unternehmens in Europa in eine noch bessere Zukunft zu führen.“

Filip Cogghe ist im Großraum Brüssel ansässig und hat seinen Abschluss an der Thomas More University of Applied Sciences gemacht.

