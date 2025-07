In den USA ist es schon länger üblich, dass Sportfelder im Basketball oder im Eishockey in den Halbzeitpausen zu bespielbaren Flächen werden – sei es per LED-Boden oder durch Projektion.

Eine ausgereifte Lösung mit letztgenannter Technologie kommt jetzt auch beim Eishockey-Team der Anaheim Ducks zum Einsatz: Im Honda Center in Anaheim, Kalifornien, wurde ein Projektionsmapping-System installiert. Die Installation soll das Fanerlebnis der Duck-Fans verbessern, insbesondere in den Halbzeitpausen durch interaktive Aktivierungen.

Für die Implementierung war der Projection-Mapping-Spezialist Quince Imaging mit an Bord. Installiert wurden zwölf Christie Griffyn 4K50-RGB-Projektoren, gesteuert durch die Software Mystique Pro Venue Edition, und ein automatisiertes Rigging-System. Im Mittelpunkt der Gesamtlösung: die Produktionsworkflow-Software SP von Stage Precision.Diese ermöglicht eine Kalibrierung und Echtzeit-Datenintegration.

Computerspiel in Real-Life

Sie erleichtert zudem die Kommunikation zwischen mehreren Hardware- und Softwareplattformen, darunter eine Reihe von Optitrack-Motion-Capture-Kameras, Pixera-Medienservern für die Wiedergabe von Inhalten und die Spiel-Engine, die das interaktive Game „Frog Dash“ antreibt.

Dieses wurde speziell für die Anaheim Ducks von Quince Imaging für die Halbzeitpausen entwickelt. Es basiert auf Bewegungserfassung und ID-Tag-Tracking und funktioniert wie eine Real-Life-Version des Retro-Klassikers „Frogger“.

Neben dem Spiel werden auf dem Eis unter anderem Animationen und Echtzeitstatistiken für das Spiel angezeigt.

Weitere Aktivierungen geplant

Die Installation im Honda Center wurde 2024 in nur vier Wochen abgeschlossen – der Zeitrahmen war durch die Erfahrung von Quince Imaging und die Kalibrierungs- und Steuerungswerkzeugen von SP möglich.

„Stage Precision ist unser Schweizer Taschenmesser“, kommentiert Eric Gazzillo, Vice President of Innovation bei Quince Imaging. „Es steht im Mittelpunkt des Betriebs und verwaltet den Datenfluss zwischen dem Tracking-System, der Spiel-Engine und den Medienservern. Wir verwenden aktive ID-Tags an den Spielern, und SP verwaltet das gesamte Datenkommunikationsnetzwerk, von der Kamerakalibrierung bis hin zu Echtzeitanpassungen.“

Die Anaheim Ducks haben bereits neue interaktive Konzepte für zukünftige Spiele angefragt. Zudem wird die neue ProAV-Ausstattung auch für die Olympischen Spiele 2028 helfen, bei denen im Honda Center die Indoor-Volleyball-Wettbewerbe abgehalten werden.

Anzeige