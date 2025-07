Lange war er angekündigt, wurde aber nun tatsächlich fertiggestellt: der Mega-Screen im Center am Potsdamer Platz, dem ehemaligem Sony Center, in Berlin. Mit 243 Quadratmetern Fläche soll er die größte 3D-DooH-Screen Deutschlands sein – so bezeichnet, weil er über Eck gebaut ist und somit wie gemacht dafür, 3D-Illusionen mittels Forced-Perspective-Content zu erzeugen. Solche Bauten sind – vor allem in dieser Größe – eine wahre Seltenheit in Deutschland.

Der Screen richtet sich zum Innenhof des Centers, nicht zur Straße hin – was mit Sicherheit die Genehmigung eines solchen digitalen Rieses erleichterte. Die Vermarktung der Fläche übernimmt Hygh. Die LED-Technik lieferte Tennagels und die medientechnische Planung lag bei Macom.

So sieht das gute Stück in Aktion aus: