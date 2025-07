Der Aufbau einer Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge ist teuer, weshalb viele Betreiber versucht haben, sie in DooH-Netze umzuwandeln, um einen Teil dieser Kosten zu kompensieren. Dieses Unterfangen war nur in den seltensten Fällen von Erfolg gekrönt – siehe das insolvent gegangene Numbat. Eines der Hauptprobleme ist, dass Ladestationen für Elektroautos oft von stark frequentierten Bereichen entfernt sind und die Autos selbst die Sicht auf die Displays blockieren können. Außerdem ist es unwahrscheinlich, dass die Fahrer die Zeit, die sie zum Aufladen ihres Autos benötigen, damit verbringen, sich Werbung anzusehen – sie schauen lieber Netflix auf ihrem Handy.

Anders verhält es sich bei innerstädtischen Ladestationen für elektrische Leihfahrräder oder -roller, die sich in Gegenden mit einer hohen Konzentration von Fußgängern befinden.

DooH und Ladestationen

Intersection, ein OoH-Betreiber in den USA, das vor allem für das Link-NYC-Netzwerk in New York bekannt ist, startet nun ein solches DooH-Netzwerk in Chicago. Das Unternehmen arbeitet mit dem Ride-Sharing-Riesen Lyft zusammen, um rund 100 neue Ladestationen für Elektrofahrräder und -roller in ganz Chicago aufzustellen. Jede Station wird mit einem 65-Zoll-LCD-Display für DooH-Werbung ausgestattet, wobei in der ersten Phase 20 dieser Screens installiert werden sollen.

Die Stationen werden die Ladeinfrastruktur für die elektrische Divvy-Flotte bereitstellen. Das 2019 eingeführte Divvy-Bike-Sharing-System gehört dem Chicago Department of Transportation und wird von Lyft betrieben. Die Elektrifizierung dieser Stationen soll den Bedarf an manuellen Batterietauschvorgängen reduzieren, die täglich eine große Anzahl von Mitarbeitern erfordern würden.

Mehrere US-Städte im Fokus

Intersection ist bereits exklusiver Werbepartner für die Chicago Transit Authority (CTA) und Pace Suburban Bus, sodass die Zusammenarbeit mit Lyft bei Divvy eine natürliche Erweiterung darstellt. Das neue DooH-Netzwerk wird unter dem Namen Divvy Bike Media firmieren.

Nach Abschluss des Projekts wird das Mediennetzwerk von Intersection mehr als 500 DooH-Displays umfassen, die sich über große US-Städte wie New York, Los Angeles, Philadelphia, Atlanta, Boston und San Francisco erstrecken.

Viele dieser Displays sind in sogenannte „Consumer Amenities“ eingebettet, also in Buswartehallen oder Wifi-Kioske, wie das erwähnte bei Link-NYC.

Anzeige