Nicht nur große Konzerne wie Econocom übernehmen Digital Signage-Anbieter am laufenden Band (alleine zwei Übernahmen in dieser Woche), sondern auch weitaus unbekanntere regionale Champions konsolidieren den Markt. Besonders aktiv ist die belgische Dgtgroup aus Antwerpen, die in den vergangenen zwölf Monaten aus dem Zusammenschluss von sechs Anbietern entstand. Mit den beiden neuesten Übernahmen stärkt Dgtgroup insbesondere die Präsenz in den Niederlanden.

Neue Übernahmen: NFGD und TSS

Die in Antwerpen ansässige Dgtgroup, führender Anbieter von Digital Signage und Smart Office-Lösungen, übernimmt die niederländischen Integratoren NFGD und TSS. Mit dieser Expansion wächst die Dgtgroup auf 120 Mitarbeiter und erzielt einen kombinierten Jahresumsatz von rund 40 Millionen Euro. Neben Econocom, Zetadisplay, First Impression und M-Cube entsteht nun ein vierter großer ProAV- und Digital Signage-Anbieter im Benelux-Markt. Dgtgroup baut ihr As-a-Service-Geschäftsmodell mit den Übernahmen weiter aus.

Mit der Übernahme von TSS steigt die Dgtgroup in den niederländischen Digital Signage-Markt ein. TSS bringt mit Evado auch eine eigene Digital Signage-Software-Plattform mit mehr als 15.000 aktiven Lizenzen in die Gruppe.

Mit der Übernahme der NFGD erweitert die Dgtgroup ihr Leistungsangebot um zusätzliche ProAV-Gesamtlösungen, Vermietung, Dolmetscherdienste sowie Einrichtungen für Live-Produktionen und Streaming. Hier zeigt sich die Nähe zu der EU-Verwaltung in Brüssel und vielen internationalen Organisationen im Benelux-Raum.

Beide niederländische Unternehmen werden weiterhin unter ihrem eigenen Namen am Markt auftreten und ihre bewährten Teams behalten. Geleitet wird die Gruppe von CEO Jan Bussels.

Aus Sechs mach Eins

Die Dgtgroup entstand aus dem Zusammenschluss (invidis-Bericht) von Digitopia, Centomedia, Aviniti und Thisplays2 im Juni 2024. Im Januar 2025 übernahm der Benelux-Investor Smile Invest die Mehrheit am Unternehmen. Die installierte Basis der Dgtgroup CMS liegt mit der Übernahme von TSS bei rund 50.000 aktiven Lizenzen.