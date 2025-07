Framen expandiert in US-amerikanische und kanadische Coworking-Spaces: Durch einen Vertrag mit Wework kann der Berliner DooH-Anbieter nun mehr als 700 Screens seinem Netzwerk hinzufügen. Insgesamt vermarktet Framen damit 1.525 Screens derselben Coworking-Kette und deckt 55 Prozent aller Wework-Standorte weltweit ab.

Die Screens laufen alle auf dem CMS Screen Manager von Framen. Über das CMS können die Offices eigene Inhalte erstellen, Infotainment-Channels ausspielen und Werbeslots verkaufen. Ein Anteil dieser Einnahmen geht dann an Framen.

Das Geschäftsmodell von Framen basiert Großteils auf der hohen Conversion-Rate von Werbung im richtigen Kontext. Bis zu 18 Prozent sollen QR-Codes auf den Screens erreicht haben. Eine Studie, die Framen mit dem Forschungsunternehmen Lumen durchführte, soll eine um 128 Prozent höhere Aufmerksamkeit als bei regulärem DooH ergeben haben.

In Indoor-DooH-Bereich will Framen bald noch weitere Screens in den USA hinzugewinnen. Vor allem aber konzentriert sich Framen derzeit auf Ausweitung des Coworking-Netzes.

