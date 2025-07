Leyard Europe hat einen neuen Showroom in Eindhoven eröffnet. Dieser befindet sich im Industriegelände Strijp-T, einem ehemaligen Kraftwerk, und ist speziell für den Benelux-Raum konzipiert.

Das Showroom-Design umfasst fünf verschiedene Leyard-LED-Display-Produkte – jeweils mit unterschiedlichem Pixelpitch und in fünf unterschiedlichen Anwendungsumgebungen positioniert.

Von Conference bis Outdoor

Die NEV-Serie von Leyard, die in Standard- und Hochleistungsausführungen erhältlich ist, wurde in einem Restaurant installiert, wo sie als Digital Signage-Lösung dient und Menüaktualisierungen und Tagesgerichte anzeigt. Leyard MGP Complete, eine All-in-One-Videowandlösung, die LED-Gehäuse, einen Videocontroller, Kabel, Ersatzmodule und Wandhalterungen in einem Paket vereint, wurde im angrenzenden Küchenbereich positioniert und soll noch in diesem Jahr einen Take-away-Bereich für Sandwiches und Getränke unterstützen. Im Außenbereich ist ein Planar Carbonlight LED-Display für temporäre und feste Installationen installiert.

Im Mittelpunkt steht die Huddle-Space-Installation für informelle Besprechungen und Präsentationen. Hier wird die VDS-Serie von Leyard präsentiert, eine fest installierte Innenraumlösung mit COB-LED und einer schützenden Oberflächenbehandlung. Der Hauptkonferenzraum im fünften Stock schließlich ist mit einem Leyard All-in-One Touch LED Display ausgestattet – einem Full-HD-LED-Display mit 108 Zoll.

Von Antwerpen nach Eindhoven

Mit neuen Showroom steht auch ein Umzug des europäischen Vertriebsteam von Antwerpen nach Eindhoven an. Neben einer besseren Showroom-Location soll der neue Standort auch operative Vorteile mit sich bringen – vor allem durch eine bessere Erreichbarkeit.

Zur Eröffnung veranstaltete Leyard Anfang Juni einen Tag der offenen Tür, an dem mehr als 40 Unternehmen teilnahmen.

Anzeige