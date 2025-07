Avocor geht eine strategische Partnerschaft mit dem niederländischen Ed-Tech-Anbieter Legamaster ein. Ziel der Partnerschaft ist es, die Technologien und Marktpräsenz beider Unternehmen zu bündeln.

Für Avocor geht es hauptsächlich um darum, den Vertrieb seiner Collaboration-Technologien – hauptsächlich Touchdisplays – in neue Regionen zu expandieren. Legamaster, eine Marke der deutschen Edding-Gruppe, bringt hierfür seine regionale Marktkenntnis und -abdeckung in Europa und Lateinamerika mit. Die Zusammenarbeit startet zunächst mit Fokus auf den deutschen und britischen Markt.

Beide Unternehmen sollen ihre jeweiligen Markenidentitäten beibehalten, Strategien zur Markteinführung jedoch aufeinander abstimmen. Die gemeinsame Produktpalette soll hybride Arbeits- und Lernumgebungen adressieren und den Kunden erweiterte Auswahlmöglichkeiten sowie regionalen Support bieten.

AUO Display Plus, die Mutter von Avocor, unterstützt die Partnerschaft als Teil einer übergeordneten Strategie zur Förderung der Zusammenarbeit innerhalb seines Netzwerks von Marken und Partnern.

„Mit der Unterstützung von AUO Display Plus und dem etablierten Ruf von Legamaster sind wir gut positioniert, um in neue Märkte zu expandieren und unsere globalen Kunden besser zu bedienen“, sagt Dana Corey, GM & SVP bei Avocor.

Andreas Hase, verantwortlicher VP für die Business Unit Collboration at Work bei Legamaster, sagt: „Unsere Beziehung zu AUO Display Plus basiert auf Vertrauen, Innovation und dem gemeinsamen Ziel, den Anwendern unserer Produkte Lösungen anzubieten. Die Zusammenarbeit mit Avocor stärkt unser Angebot und ermöglicht es uns, noch mehr erstklassige Lösungen in der DACH-Region und darüber hinaus zu liefern.“