PPDS stärkt sein europäisches Führungsteam mit der Ernennung von Jeroen Feldman zum DV-LED Solutions Manager. Mit mehr als 19 Jahren Erfahrung und Fachwissen, insbesondere im Bereich der Installation von Innen- und Außenanlagen – darunter für Musikfestivals, Fußballstadien, Einkaufszentren, Sitzungssäle, große Konferenzzentren und mehr – soll Jeroen Feldman eine wichtige Rolle dabei spielen, Philips DV-LED-Lösungen auf dem globalen Markt zu etablieren.

Jeroen wird vom Hauptsitz von PPDS in Amsterdam aus tätig sein und an Jan Van Tieghem, Director of Technical Sales Support EMEA, berichten. Ein Fokus seiner Tätigkeit wird dabei auf Nordeuropa liegen.

Jeroen Feldman kommentiert: „Die Mitarbeiter von PPDS sind bekannt für ihre Innovationskraft und den erstklassigen Vertriebssupport, den sie ihren Partnern und Kunden bieten. Was das Unternehmen, das noch relativ neu im Bereich der Direct-View-LEDs ist, erreicht hat, ist wirklich phänomenal und ein echter Beweis für die Teamarbeit, zu der ich nun auch gehöre. Mit meinem Wissen und meinem Hintergrund werde ich daran arbeiten, das Unternehmen dabei zu unterstützen, seine Ziele als weltweit führender Anbieter innovativer LED-Lösungen zu erreichen.“

Jan Van Tieghem fügt hinzu: „PPDS befindet sich mit LED auf der Erfolgswelle, und wir investieren weiterhin sowohl in unsere Technologien als auch in unsere Mitarbeiter. Jeroen verfügt über einen umfangreichen Hintergrund und die erforderlichen Qualitäten, um unser Portfolio an Direct-View-LED-Lösungen für den Innen- und Außenbereich auf ein noch höheres Niveau zu heben. Seine Erkenntnisse werden in Europa und für Kunden auf der ganzen Welt von unschätzbarem Wert sein.“

