Viewsonic Technology baut seine Aktivitäten im Bereich LED weiter aus und verstärkt sein Team mit einem Branchenexperten: Manuel Kirchesch übernimmt ab sofort die Position des Business Development Managers DV-LED Products & Solutions DACH.

Manuel Kirchesch bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung in der professionellen AV-Branche und einen technischem Hintergrund als Diplom-Ingenieur Elektrotechnik/Digitaltechnik mit. Sein Fokus soll auf der Entwicklung und dem Ausbau von Geschäftsbeziehungen sowie der Umsetzung maßgeschneiderter LED-Lösungen in unterschiedlichen vertikalen Märkten liegen.

Erfahrung in Verticals

Mehr als 17 Jahre war Manuel Kirchesch bei Viscon tätig – zuletzt als Chief Sales Officer und Director Business Development. In dieser Zeit prägte er die Entwicklung und Positionierung des Unternehmens. Insgesamt erstreckt sich seine Fach-Expertise über die Konzeption, Beratung, Planung und Realisierung komplexer AV-Integrationen – mit Schwerpunkten in den Bereichen Automotive, Aviation, Military, Education & Research, Rental & Staging sowie Virtual Production & Design. Im Laufe seiner Karriere war er zudem in verschiedenen Führungspositionen tätig – sowohl im nationalen als auch im internationalen Umfeld.

Zusätzlich bringt er Erfahrung im Projektmanagement und in der Integration von Technologien wie Virtual Reality, Augmented Reality und Extended Reality mit. Auch im Bereich Training und Wissensvermittlung ist er seit vielen Jahren aktiv – ein Aspekt, der Viewsonic im Rahmen von Lösungsberatung und Partnerentwicklung besonders wichtig ist.

„Wir freuen uns sehr, dass wir Manuel Kirchesch für Viewsonic gewinnen konnten. Mit seiner langjährigen Erfahrung, seiner fachlichen Tiefe und seinem strategischen Blick für den Markt ist er die ideale Verstärkung für unser AV-Team. Gemeinsam werden wir den Ausbau unseres DV-LED-Geschäfts im DACH-Raum gezielt vorantreiben und Kunden noch passgenauer begleiten und unterstützen“, erklärt Carsten Jochmann, Head of AV bei Viewsonic Technology.