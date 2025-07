PPDS hat sein EMEA Technical Sales Support-Team verstärkt: Fredrik Lundqvist wird als Technical Manager die nordischen und baltischen Länder betreuen.

Dabei verfügt der Neuzugang über mehr als 21 Jahre Erfahrung als AV-Spezialist, die er bei mehreren Display-Herstellern sammeln konnte. Unter anderem war es als Vertriebsleiter für das Gastgewerbe, Marketingmanager für B2B, technischer Ingenieur für B2B und Smart-TV-Manager für B2C tätig.

Unterstützung des gesamten Portfolios

Fredrik Lundqvist ist in Stockholm ansässig und berichtet an Jan Van Tieghem, PPDS Director Technical Sales Support EMEA. Die beiden werden eng zusammenarbeiten, um die Pre- und Post-Sales-Aktivitäten von PPDS in Dänemark, Estland, Finnland, Island, Lettland, Litauen, Norwegen und Schweden zu unterstützen. Dies umfasst die gesamte Bandbreite des PPDS-Portfolios – von LED bis E-Paper.

„Ich bin stolz und freue mich, dem PPDS-Team beizutreten und am weiteren Erfolg des Unternehmens teilzuhaben“, kommentiert Fredrik Lundqvist. „Ich glaube, dass meine bisherigen Erfahrungen in einer Vielzahl von Positionen bei führenden globalen AV-Unternehmen mir eine solide Grundlage gegeben haben, insbesondere was das Verständnis für Kundenbedürfnisse und die Arbeit in einem schnelllebigen, innovationsgetriebenen Umfeld angeht.“

„Fredriks Hintergrund und seine Erfahrung in den nordischen und baltischen Märkten machen ihn zum idealen Kandidaten für diese wichtige Aufgabe. Im Namen von PPDS heiße ich Fredrik in unserem Team willkommen und freue mich auf große Dinge“, ergänzt Jan Van Tieghem.

Anzeige