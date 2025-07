Am 16. Mai 2025 gab Displai Systems die Übernahme der Vermögenswerte von Raydiant bekannt, darunter seine Produkte, Technologien und Kundenverträge. Auch viele Mitarbeiter von Raydiant, das sich auf Workplace Communication spezialisiert hatte, wechselten zu Displai Systems.

Displai möchte sich darauf konzentrieren, stationäre Unternehmen in der Gastronomie und Hotellerie dabei zu unterstützen, sinnvoll mit Kunden in Kontakt zu treten. In der Vergangenheit hat Raydiant Long-Tail-Digital-Signage-Lösungen für viele vertikale Märkte bereitgestellt. Außerdem hat das Unternehmen 2022 das AI-Spin-off Sightcorp der Universität Amsterdam übernommen.

