Im ersten Halbjahr 2025 erzielte der globale Außenwerber JC Decaux ein leichtes Wachstum von 3,4 Prozent auf 1,868 Millionen Euro, trotz eines Rückgangs im mittleren einstelligen Bereich in China. Das organische Wachstum betrug 3,3 Prozent.

Im Q2 fuhr das Unternehmen einen Rekord ein – trotz eines geringen Wachstums von 1,6 Prozent. Grund dafür war das starke Q2 2024, in dessen Zeitraum die Vorbereitungen für Olympia in Paris und für die Fußball-Europameisterschaft fielen.

DooH konnte ein organisches Wachstum von 12,2 Prozent erreichen, Programmatic DooH stieg im 25,2 Prozent. Digital-out-of-Home machte 39,6 Prozent des Konzernumsatzes aus, im 2. Quartal waren es sogar erstmals 40 Prozent. Programmatic über die Viooh-SSP erreichte einen Umsatz von 74,7 Millionen Euro, was 10,1 Prozent des DooH-Umsatzes entspricht. Viooh ist in 34 Ländern aktiv, die DSP Displayce in 88 Ländern.

Länder und Sparten

Die Sparte Street Furniture wuchs im H1 2025 um 4,3 Prozent, Transport wuchs um 3,2 Prozent, darunter 0,8 Prozent im zweiten Quartal. Billboard blieb im ersten Halbjahr 2025 unverändert.

Nordamerika mit einem zweistelligen Zuwachs und der Rest der Welt waren die am schnellsten wachsenden Regionen im ersten Halbjahr 2025. Das Vereinigte Königreich verzeichnete einen Rückgang von 2,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr, ausgehend von einer hohen Vergleichsbasis, nämlich +29,8 Prozent organisches Wachstum im ersten Halbjahr 2024. Der asiatisch-pazifische Raum wuchs organisch um 1,3 %, trotz eines Rückgangs im mittleren einstelligen Bereich in China, das nun 10 Prozent des JC-Decaux-Umsatzes ausmacht, gegenüber 18 Prozent vor der Covid-Pandemie.

Leichter Rückgang in Q3 erwartet

Jean-François Decaux, Vorsitzender des Vorstands und Co-CEO von JC Decaux, kommentiert: „Dank unserer einzigartigen und gut diversifizierten globalen Präsenz im Bereich Premium-Außenwerbung konnten wir im ersten Halbjahr 2025 trotz eines schwierigen und unsicheren makroökonomischen und geopolitischen Umfelds ein robustes Umsatzwachstum und eine starke Steigerung unserer Rentabilität verzeichnen.“

Im dritten Quartal 2025 erwartet JC Decaux einen leichten Umsatzrückgang, vor allem aufgrund der Olympischen Spiele und der Euro um Q3 2024. Im Vergleich zu 2023 werde ein organisches Wachstum im hohen einstelligen Bereich erwartet.

