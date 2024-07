Der Außenwerbekonzern JC Decaux hat seine Zahlen für das erste Halbjahr 2024 bekanntgegeben. Dabei stieg der bereinigte Umsatz im 14 Prozent im Vergleich zum H1 2023 auf rund 1,8 Milliarden Euro. Der bereinigte organische Umsatz stieg um +13,4 Prozent, im Q2 waren es +15,4 Prozent.

Stark war wieder einmal DooH, das um 28,3 Prozent (27,8 Prozent auf organischer Basis) wuchs und nun 36,8 Prozent des Gruppenumsatzes ausmachte. Im ersten Halbjahr 2023 waren es noch 32, 7 Prozent. Laut JC Decaux wuchsen die analogen Werbeeinnahmen ebenfalls, im mittleren einstelligen Bereich, trotz der Umstellung von analogen Premium-Sites auf Digital.

Die programmatischen Werbeeinnahmen über die Viooh-SSP stiegen im ersten Halbjahr 2024 um 61,8 Prozent und erreichten 59,7 Millionen Euro, das heißt 9,0 Prozent der digitalen Einnahmen. Viooh ist mittlerweile in 21 Ländern aktiv, mit 46 angeschlossenen DSPs.

Q3 zehn Prozent Wachstum anvisiert

Alle Geschäftsbereiche wuchsen in H1 2024 organisch zweistellig: Street Furniture wuchs um +10,6 Prozent, Transport wuchs um +18,8 Prozent, was unter anderem das Wachstum in Flughäfen widerspiegelt, und Billboard wuchs um +10,4 Prozent.

Alle geografischen Regionen verzeichneten im ersten Halbjahr 2024 ein positives organisches Wachstum, darunter Asien-Pazifik, Großbritannien, das übrige Europa und der Rest der Welt mit zweistelligen Wachstumsraten.

Jean-Charles Decaux, Chairman of the Executive Board und Co-CEO von JC Decaux, ist zuversichtlich, den Markanteil weiter ausbauen zu können: „Für das 3. Quartal erwarten wir nun ein organisches Umsatzwachstum von rund +10 Prozent, das von einem anhaltend starken Wachstum der digitalen Umsätze in allen Geschäftssegmenten und den positiven Auswirkungen der Olympischen Spiele in Frankreich getragen wird.“