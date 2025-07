LED-Rotordisplays – deren hologrammähnliche Effekte auf Messen oft große Menschenmengen anziehen – sind im Alltag noch immer eine Seltenheit. Aber Marketingfachleute scheinen Gefallen an ihnen gefunden zu haben, wie an den Bahnhöfen Zürich und Basel in der Schweiz zu sehen war, wo Marken die erhöhte Besucherfrequenz während der Fußball-Europameisterschaft der Frauen nutzen.

An beiden Bahnhöfen wurden große Versionen dieser LED-Rotoren mit dem Markennamen „Hypergram“ aufgestellt. Sie wurden von der britischen Disturbed Media Group bereitgestellt, ähneln jedoch den von Hypervsn entwickelten Systemen. Bislang wurden sie für eintägige Werbeaktionen einer Marke für Tiefkühlhähnchen und der WC-Ente eingesetzt.

Die Idee, hologrammartige Visualisierungen für Werbekampagnen zu verwenden, klingt zwar verlockend, doch diese Displays haben gewisse Nachteile. Zum einen sind solche Kampagnen mit Spezialeffekten oft auf die Verbreitung in den sozialen Medien angewiesen, um ihre Reichweite zu vergrößern. Die meisten Standard-Smartphone-Kameras können jedoch die holografische Illusion nicht wiedergeben, sodass es schwierig ist, den Wow-Effekt auf eine Weise einzufangen, die sich teilen lässt. Wird es allerdings richtig gefilmt, kann man den Wow-Effekt doch nachvollziehen.

