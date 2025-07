Die DSP-Plattform Displayce will das Wachstum in Frankreich und international weiter vorantreiben. In diesem Zuge wurde das Führungspersonal neu aufgestellt – auch weil Marie Gaestel, Co-Founderin und bisherige CRO von Displayce, das Unternehmen verlassen hat.

Ihre Nachfolge als CRO übernimmt Rémi Boudard, bisher Vice President Sales. Er verantwortet künftig alle umsatzrelevanten Bereiche einschließlich Vertrieb, Kundenservice und Trading Operations. Er ist bereits seit zwei Jahren im Unternehmen, verfügt über umfassende Branchenerfahrung und ein starkes Partnernetzwerk.

Drei Neueinstlellungen

Fabien Couasnon übernimmt die Rolle des VP Supply mit Sitz in London. Nach sieben Jahren bei Taboola in London verantwortet er bei Displayce künftig die Inventarstrategie im DooH-Bereich, die Zusammenarbeit mit Medienhäusern und SSPs sowie die Entwicklung datengesteuerter SaaS-Lösungen.

Damien Traclet wird VP Client Services mit Sitz in Bordeaux. Mit fast zehn Jahren Erfahrung bei Google in New York und Paris bringt er umfassende Expertise in partnerschafts- und umsatzorientierten Rollen mit. Er übernimmt die Leitung der Customer Success- und Ad-Operations-Teams.

Denitza Mihaylova wird als Regional Sales Director EMEA mit sitz in Paris tätig. Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung im Adtech-Bereich – unter anderem bei Strikead und Pubmatic verantwortet sie die lokalen Vertriebsteams in Frankreich, Belgien, Großbritannien, Spanien und Italien.

Niederlassung in Deutschland

„Diese Weiterentwicklung des Managements markiert einen bedeutenden Schritt in der Weiterentwicklung von Displayce. Sie ist Teil unserer dynamischen internationalen Wachstumsstrategie und wurde in enger Abstimmung mit Marie Gaestel vorbereitet. Mit einem gestärkten, erfahrenen und hoch engagierten Team sind wir bestens aufgestellt, um unsere ambitionierten Wachstumsziele entschlossen weiterzuverfolgen“, erklärt Laure Malergue, CEO und Mitgründerin von Displayce.

Seit Anfang dieses Jahres ist Displayce auch in Deutschland mit einer eigenen Niederlassung akitv, unter der Führung von Stefan Benno Müller.