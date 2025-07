Österreichischer Fachverband Andreas Allerstorfer übergibt an Dominik Sobota

Im Juli 2025 wurde innerhalb des österreichischen Fachverbands für Werbung und Marktkommunikation der Staffelstab weitergereicht: Andreas Allerstorfer, Geschäftsführer von AWS und seit Anfang 2009 Sprecher der Berufsgruppe Ankündigungsunternehmen, hat letzteres Amt an Dominik Sobota übergeben.

In der Verantwortung von Andreas Allerstorfer lagen in diesen Jahren die Themen Statik und Standsicherheit von Werbeanlagen. Hervorzuhaben ist die Adaptierung der Paragraphen 82 und 84 der Straßenverkehrsordnung sowie die Neufassung der RVS 05.06.12, „Visuelle Informationsträger für verkehrsfremde Zwecke“. Durch die Erhöhung der maximalen Lichtabstrahldichte von 650 auf 4.000 Nits wurden DooH-Anlagen in Österreich erst faktisch bewilligungsfähig.

Zweimal in seiner Laufbahn war Andreas Allerstorfer zudem Mitglied der Jury für den Euro-Effie.

DooH hat „enormes Potenzial“

Markus Deutsch, Fachverband-Geschäftsführer Werbung und Marktkommunikation, würdigte im Rahmen der Übergabe die Arbeit von Andreas Allerstorfer und wünschte Dominik Sobota viele Erfolge und eine gute Zusammenarbeit.

Dominik Sobota, seit diesem Jahr CEO von Progresswerbung sieht den „klassischen Außenwerbebereich als Massenreichweiten-Garanten und ein enormes Potential im digitalen Out-of-Home-Bereich.“

Vorgänger und Nachfolger sind zudem beide beim neuen österreichischen Außenwerbeverband OOHA aktiv – Andreas Allerstorfer als Vizepräsident, Dominik Sobota als Schriftführer. Andreas Allerstorfer wurde zusätzlich als Delegierter zum WOO-Kongress nach Mexico City entsandt.

