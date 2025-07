Zu Jahresbeginn boomt die Nachfrage nach Public Displays in der Region Asien-Pazifik. Die Marktforscher von Omdia melden ein Plus von 28 Prozent gegenüber dem typischerweise umsatzstärksten Jahresendquartal. Mehr als 340.000 professionelle Displays mit 32 Zoll und größer wurden in Asien und Ozeanien verkauft. Dieser Anstieg ist laut Omdia hauptsächlich auf den Austausch interaktiver Displays in Schulen und Universitäten in Indien zurückzuführen.

Für das laufende Jahr sieht Omdia Senior Research Analyst Benjamin Tan insbesondere in Indien und Indonesien weiterhin große Nachfrage nach Large Format Screens gefördert durch staatliche Bildungsinitiativen und erhöhter Investitionen in die digitale Infrastruktur.

Global positive Signale trotz weiterhin schwacher Nachfrage

Die globale Nachfrage bleibt durch US-Strafzölle und die dadurch anhaltenden gesamtwirtschaftliche Unsicherheiten geprägt. Wechselnde Zolländerungen dominieren das laufende Digital Signage Jahr 2025. Trotzdem meldet Omdia einen Anflug von Optimismus – immerhin konnte der globale Markt um 1,5 Prozent gegenüber dem Vorquartal zulegen.

Dies folgte auf einen deutlichen Rückgang von 12,7 Prozent im Q4 2024. Weltweit wurden zwischen Januar und März 2025 fast 1,69 Millionen Public Displays ausgeliefert, was einem deutlichen Anstieg von 11 Prozent gegenüber dem 1. Quartal 2024 entspricht.

Gemischte Aussichten

Omdia erwartet für das 2. Halbjahr 2025 weiterhin gemischte globale Aussichten. Geprägt wird der Absatz von Large Format Displays weiterhin durch Unsicherheiten hinsichtlich der US-Zölle. Hohe Zölle treiben die Inflation, belasten Lieferketten und führend zu einem Rückgang des Marktvertrauens.

Diese Faktoren könnten das Wachstum in traditionell starken Regionen wie Nordamerika, Westeuropa und China hemmen. Für die Region Asien Pazifik erwartet Omdia weiterhin ein starkes Wachstum. Diese regionale Dynamik könnte dazu beitragen, die globale Entwicklung angesichts allgemeiner wirtschaftlicher Instabilität auszugleichen.

