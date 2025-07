Der Digital Signage-Integrator M-Cube hat eine neue Sales Managerin im Team: Iffat Chaudry wird das Unternehmen von London aus unterstützen. Sie verfügt über langjährige Erfahrung im Sales und Bid Management in der IT- und AV-Systemintegration. Zu ihren vorherigen Karrierestationen gehören die Unternehmen Involve Visual Collaboration und Strive AV.

Iffat Chaudry engagiert sich nebenbei Chancengleichheit in der AV-Branche als Mitglied des Avixa Membership Committee. Sie ist außerdem Co-Leiterin des Avixa Women’s Council UK und Schöpferin des Videoformats What Iff?, das Diversität, Inklusion und menschliche Verbindung in der Berufswelt thematisiert. Während ihrer beruflichen Tätigkeit absolvierte Iffat Chaudry außerdem einen Master-Abschluss an der UCL zu Führung und Organisationskultur. In einem Interview auf der M-Cube-Website spricht sie darüber, was sie in der Retail-AV-Branche bewegen will.

