Christian Schmitz hat zum 1. Juli 2025 die Rolle des CEO der Plan-Net Group übernommen und ist in den Vorstand der Serviceplan Group berufen worden. Die neue Position übernimmt Christian Schmitz neben seiner Funktion als CEO von The Marcom Engine, dem Agenturmodell für BMW und Mini und einem Teil von Plan-Net. Durch die gemeinsame Führung wollen Plan-Net und The Marcom Engine ihre Expertise im Bereich AI-getriebene End-to-End-Modelle für Kunden vereinen. Beide Unternehmen bleiben dabei operativ eigenständig.

Christian Schmitz kam 2021 zur Serviceplan Group. Mit dem bereits etablierten Board wird er in seiner neuen Rolle vor allem die Themen AI und End-to-End bei Plan-Net weiter vorantreiben. Die Agentur hat bereits stark in AI investiert und beispielsweise ein eigenes „Agentic Services“-Angebot geschaffen.

„In den vergangenen Jahren haben wir mit The Marcom Engine ein Modell etabliert, das End-to-End liefert und dabei mit Effizienz und gleichermaßen mit Effektivität überzeugt. Wir beobachten, dass die Nachfrage nach diesen Modellen am Markt spürbar steigt, insbesondere auf internationaler Ebene. In der Plan-Net Group verbinden wir Beratungs-, Experience- und Technologie-Kompetenzen zu einem End-to-End-Ansatz, der konsequent auf AI-gestützte Erweiterung aller Leistungsbereiche setzt – und damit Kunden effizient und effektiv in ihrer digitalen Transformation unterstützt“, kommentiert Christian Schmitz.

Florian Haller, CEO der Serviceplan Group, ergänzt: „Christian hat in den vergangenen Jahren The Marcom Engine als Teil von Plan-Net als absolutes Erfolgsmodell aufgestellt und ausgebaut. Nun erweitern wir seinen Aufgabenbereich auf die gesamte Plan-Net Group und berufen ihn in den Gruppen-Vorstand. Ich freue mich auf den gemeinsamen weiteren Ausbau von Plan-Net als AI-First-Anbieter.“

Anzeige