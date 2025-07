Avixa TV, das Bewegtbild-Angebot des internationalen ProAV-Verbandes, hat bei den 46. jährlichen Telly Awards fünf Auszeichnungen erhalten. Die Preisträger wurden aus rund 13.000 globalen Einsendungen ausgewählt.

Der Livestream „Avixa TV Live at Infocomm 2024″ wurde mit dem Silver Award in der Kategorie „Craft-Use of Livestream“ ausgezeichnet. Darüber hinaus erhielt Das Format „Beyond Visual“ einen Silberpreis in der Kategorie „Series-DEI: Diversity, Equity & Inclusion“.

In der Kategorie „Allgemeine Wissenschaft und Technologie“ ging ein weiterer Silberpreis an Avixa für ein Video über das M&T Bank Stadium.

Auf Infocomm und ISE präsent

Zudem gewann Avixa TV Bronze Awards in zwei weiteren Kategorien. Die Videoserie „How’d They Do That?“ wurde in der Kategorie „Kampagne – Wissenschaft und Technologie“ ausgezeichnet. „We played E-Sports Athletes in Rocket League. Could we Score One Goal?“ erhielt einen Preis in der Kategorie „Allgemeine Videospiele“.

„Da wir wissen, dass die Telly Awards sich dafür einsetzen, die Grenzen der Kreativität zu erweitern, ist es eine große Ehre für uns, in diesem Jahr fünf Auszeichnungen zu erhalten. Dies ist ein Beweis für die harte Arbeit unseres Teams“, sagt Sam Minish, Vice President of Content Delivery bei Avixa. „Jeder von uns produzierte Beitrag zeigt, wie sehr alle bei Avixa TV Wert auf Zusammenarbeit legen, um unserem Publikum hochwertige und spannende Inhalte zu bieten.“

Neben der Infocomm ist Avixa TV auch auf der ISE in Barcelona mit einem eigenen Studio vertreten, um von der Fachmesse zu senden.

