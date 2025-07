Der Broadcast- und Digital Signage-Anbieter USSI Global hat Eric Webb zum Vice President of Information Technology and Logistics ernannt. Er ist seit 16 Jahren im Unternehmen tätig und fungierte in den letzten fünf Jahren als Director for IT and Logistics.

In seiner neuen Funktion leitet Eric Webb den IT- und Logistikbereich, der Reparaturdienstleistungen im Lager und Reparaturen vor Ort umfasst. Die Reparaturleistungen des Unternehmens umfassen auch Digital Signage-Systeme in einer Reihe von Verticals, darunter Retail, Hospitality und Education.

„Unsere Partner, Kunden und Lieferanten verlassen sich auf USSI Global, wenn es um schnelle und effektive technische Lösungen geht“, kommentiert Eric Webb. „Ich liebe die Herausforderung und das Erfolgserlebnis, das mit der Bereitstellung dieser Lösungen einhergeht, insbesondere wenn ich sie ad hoc implementieren und sofort Ergebnisse sehen kann.“

Anthony Morelli, President und CEO von USSI Global, ergänzt. „Unsere Kunden vertrauen auf USSI Global, wenn sie Probleme mit ihren Geräten haben, und wir vertrauen auf Eric, damit dieser wichtige Reparaturprozess effizient funktioniert.“

