LG CNS, der IT-Service-Arm des Elektronikkonzerns, startet seine eigene Agentic AI. Laut koreanischen Medienberichten stellte Hyun Shin-gyoon, CEO der LG-Tochter, am Montag auf einem Medienevent in Seoul die Enterprise-Plattform Agenticworks vor. Sie ist aus sechs Modulen aufgebaut, die mit allen Open-Source-LLMs kompatibel sind. Kurz gesagt soll sie Unternehmen helfen, ihre eigenen Agenten für sämtliche Workflows zu bauen. Dafür sollen nicht unbedingt Programmierkenntnisse nötig sein.

Die sechs Module heißen wie folgt: „Builder“ für Entwickler mit Programmierkenntnissen, „Studio“ für Nicht-Programmierer, „Knowledge Lake“ für die Datenvorverarbeitung, „Hub“ für die Integration von AI-Agenten, „Refiner“ für die branchenspezifische Anpassung von AI-Modellen und „Router“ für die automatische Auswahl und Ausführung von AI-Modellen. Jedes der Module soll sich auch einzeln einsetzen lassen.

Agentic AI geht über die Automatisierung repetitiver Aufgaben hinaus – sie übernimmt vielschichtige Workflows und trifft dabei eigenen Entscheidungen. Die Idee wurde vor gut einem Jahr pilotiert, allen voran von Salesforce.

Agenticworks von LG soll nun Unternehmen in Korea und weltweit helfen, AI mit Leichtigkeit zu implementieren. Der Kernservice der Plattform, A:xink, ist bereits beim Schwesterunternehmen LG Display im Einsatz. Er automatisiert alltägliche Büroaufgaben und lässt sich auch On-Premise betreiben. Laut Lee Seung-chan soll A:xink die Produktivität dort um 10 Prozent gesteigert haben – innerhalb der nächsten drei Jahre erwartet man einen Fortschritt um 30 Prozent.