Merkle Germany hat Gert Percher als neuen Head of Sales verpflichtet. Er übernimmt die Position von Annika Kirchhoff und berichtet direkt an Tobias Hollritt, Head of Sales & Alliances DACH. Gert Percher verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Customer Experience Management (CXM) und Expertise im Verkauf von SaaS, professionellen Dienstleistungen und Beratungslösungen. Vor seiner Tätigkeit bei Merkle war er Global Account Manager BMW Group bei AWS und Account Director bei Adobe.

Als Digitalagentur unterstützt Merkle seine Kunden bei Beratung, Konzeption und Umsetzung von CXM-Lösungen sowie Digitalen Transformationsprogrammen. Im Internetagentur-Ranking 2025 des BVDW belegte Merkle Germany den 12. Rang. Zu den neuen Kunden zählen Arrow Electronics, TDK und CWS Hygiene.

Das Unternehmen ist insbesondere in den Branchen B2B/Manufacturing und FSI tätig und betreut als Teil des Dentsu-Netzwerks auch große CPG- und Retail-Marken. Im Rahmen der DACH-Organisation begleitet Merkle nach eigenen Angaben zunehmend globale Accounts, pflegt aber auch die Zusammenarbeit mit dem deutschen Mittelstand.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Gert Percher einen äußerst erfahrenen Head of Sales für unser Team gewinnen konnten. Mit seinem tiefen Branchenwissen, seiner beeindruckenden Erfolgsbilanz und seinem herausragenden Netzwerk wird Gert eine wichtige Rolle dabei spielen, unsere neuen Geschäftsaktivitäten auf dem deutschen Markt voranzutreiben,“ sagt Joel Flammann, Country Manager Merkle Germany.

„Ich freue mich darauf, das nächste Kapitel unserer Wachstumsgeschichte in Deutschland aktiv zu gestalten. In einem dynamischen Markt liegt der entscheidende Unterschied darin, wie wir miteinander umgehen – mit unseren Kunden und im Team. Durch enge Zusammenarbeit, Neugier und konsequente Umsetzung wollen wir langfristige Werte schaffen – mit Klarheit, Verlässlichkeit und einer gemeinsamen Leidenschaft für unsere Kunden,“ so Gert Percher.