Thomas Sassenbach übernimmt erneut die alleinige Geschäftsführung der Agentur Sassenbach. Die Trennung von Peter Metz erfolgte aufgrund unterschiedlicher strategischer Ansätze in der bisherigen Führungsstruktur.

Im Zuge der Neuausrichtung verstärkt die Agentur ihre kreative Leitung mit zwei Neuzugängen: Uli Schmitt wird Executive Creative Director Art. Er ist Gründer und Creative Director von Formfutur und bringt langjährige Erfahrung im Designbereich mit.

Jan Schmodde wird Executive Creative Director Text. Er ist Gründer und Creative Director von Circle Kommunikation und verfügt über umfangreiche Agentur- und Beratungserfahrung im Text- und Strategieumfeld. Beide sollen die Kreation der Agentur weiterentwickeln und den „Contentainment“-Ansatz ausbauen, der auf ganzheitliche Markenerlebnisse setzt.

Parallel investiert die Agentur in ihre Unternehmenskultur. Doris Huber, Coach mit Schwerpunkt auf Authentizität, Storytelling und kultureller Transformation, übernimmt die Rolle als Head of People and Culture. Ziel ist es, die interne Kultur der Agentur durch Haltung, Werte und kollegiale Kommunikation zu stärken.