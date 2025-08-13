Framen hat Ingo Rieper zum Co-CEO berufen. Gemeinsam mit Gründer Dimitri Gärtner wird er die Axel-Springer-Tochter ab sofort in einer Doppelspitze führen.

Ingo Rieper verfügt über langjährige Erfahrung in der Medien-, Außenwerbe- und Digitalbranche. Zusammen mit Gabor Steingart gründete er Media Pioneer Publishing und führte das Journalistik-Unternehmen in den vergangenen sechs Jahren als Vorstand und CEO. Davor war er mehr als vier Jahre neben Gabor Steingart Geschäftsführer und CFO der Handelsblatt Media Group. Zudem war er mehr als 10 Jahre bei OoH-Marktführer Ströer tätig, unter anderem in der Deutschland-Geschäftsführung.

Dimitri Gärtner kommentiert: „Ich freue mich, dass Ingo Rieper als Co-CEO gemeinsam mit uns die nächste Wachstumsstufe von Framen gestalten wird. Er bringt außergewöhnliche Erfahrung im Bereich OoH und Digital Content sowie ein starkes Branchennetzwerk mit.“

Schon zuvor als Berater an Bord

Seit Anfang 2025 war Ingo Rieper bereits als strategischer Berater für Framen tätig. Seine Berufung in die Geschäftsführung soll Impulse für die neue Wachstumsphase von Framen bringen. „Ich freue mich auf die spannende Aufgabe, dieses ambitionierte digitale Medien-Start-up bei seiner strategischen Weiterentwicklung voranzutreiben“, erklärt der neue Co-CEO.

Erst vor kurzem hatte Framen seinen Einstieg in den US-amerikanischen Markt verkündet. Das Unternehmen betreibt mittlerweile ein DooH-Netzwerk in 32 Ländern – mit einem Fokus auf Coworking-Spaces und Fitnessstudios.

Zudem stellte das Unternehmen den neuen AI-Agent für seine Buchungsplattform vor. Er steht für eine neue Phase im Einsatz von AI für DooH.