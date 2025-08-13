Viewsonic veranstaltet 2025 die sechste Ausgabe der internationalen Colorpro Awards, einem Wettbewerb für visuelle Künste. Das diesjährige Thema lautet „Flow“. Teilnehmende können mit ihren Fotografien, Videografien und AI-generierten Werken Geldpreise im Gesamtwert von über 33.000 US-Dollar sowie Colorpro-Monitore im Rahmen einer monatlichen Verlosung gewinnen.

Eine internationale Jury aus Fachleuten aus Kunst, Film und Kreativwirtschaft bewertet die Arbeiten nach Ästhetik, Kreativität, Storytelling, thematischer Relevanz und technischer Umsetzung. Zu den Partnern des Wettbewerbs gehören Calibrite, Lexar, Pantone, Shoot The Face, Shooters und Vertex Mode. Die Gewinner erhalten neben Geldpreisen und Monitoren auch Kreativ-Tools von Partnerunternehmen, eine zwölfmonatige Mitgliedschaft bei Tinyspace sowie internationale Sichtbarkeit über digitale Kanäle, Ausstellungen und Preisverleihungen.

Beispiele für Interpretationen des Themas „Flow“ stammen von Forrest Funk mit einer Landschaftsaufnahme am Kebler Pass, Chris Ha mit einer Darstellung vietnamesischer Fischernetze, Ashraful Arefin mit einer Fotografie des Einschenkens von Tee und Sara Pardo Vázquez mit einer digitalen Komposition aus Licht-, Luft- und Naturelementen.

Einsendeschluss für Beiträge aus den Bereichen Fotografie, Videografie, digitale Kunst und generierte Kunst ist der 20. September 2025.