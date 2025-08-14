LED-Hersteller Daktronics und Live-Production-Spezialist Grass Valley haben eine Technologiepartnerschaft bekanntgegeben. Gemeinsam wollen sie integrierte End-to-End-Lösungen anbieten, die die Erstellung von Inhalten, die Produktionseffizienz und die Echtzeitpräsentation für Sport- und Unterhaltungsstätten verbessern.

Mehrere gemeinsame Projekte sind bereits im Gange. Details dazu wollten die Unternehmen nicht verraten, aber es kommt eine technische Integration von Daktronics-Displays und dessen Tools Show Control und Camino mit den IP-basierten Live-Produktionstools von Grass Valley zum Einsatz.

„Diese Partnerschaft mit Grass Valley steht für eine leistungsstarke Verbindung komplementärer Technologien“, sagt Brad Wiemann, Interim-CEO und Präsident von Daktronics. „Gemeinsam helfen wir Veranstaltungsorten dabei, vollständig immersive End-to-End-Erlebnisse zu bieten, die die Art und Weise verändern, wie Fans mit Live-Events interagieren.“