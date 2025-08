Die Expo 2025 in Osaka ist in vollem Gange; daher ist es großartig, dass nun einige Hardware-Anbieter und Integratoren benennen, was sie für diese Weltausstellung geliefert haben. Denn seien wir ehrlich: Nur wenige Pavillons werden ganz ohne Digital Signage und LED auskommen. Diesen Trend konnte man bereits auf der Expo 2020 in Dubai beobachten.

Nach Absen, die den Stand von Australien belieferten, machte nun Infiled seine LED-Unterstützung für den USA-Pavillon öffentlich.

Zwei LED-Screens für außen

Infiled arbeitete mit dem Unternehmen Bewunder zusammen, das als Komplettanbieter fungierte und die gesamte Designentwicklung, Technik und audiovisuelle Integration übernahm.

Dies umfasste nicht nur die Audio-, Video- und Beleuchtungssysteme für das immersive Innenraum-Erlebnis, sondern auch die Konstruktion und Installation der beiden hoch aufragenden LED-Screens im Außenbereich.

LED hoch über dem Boden

Für diese lieferte Infiled LEDs aus seiner MV-Serie mit einer Gesamtfläche von 339 Quadratmetern und einem Pixelabstand von 5,9 Millimetern. Die Wände sind jeweils 26 Meter lang und 6,5 Meter hoch. Sie sind in einer Höhe von 6 Metern über dem Boden angebracht.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Für die Bereitstellung der Inhalte wird ein Pixera-Medienserver von AV Stumpfl verwendet. Laut Infiled zeigt dieser in einer Schleife abgespielte Inhalt „amerikanische Sehenswürdigkeiten, Aufnahmen aus der Weltraumforschung und sowie Baseballspiele und lässt die Besucher in eine multisensorische Erzählung über amerikanische Innovationen, Kultur und Errungenschaften eintauchen“.

Die Expo 2025 ist noch bis zum 13. Oktober geöffnet – die nächste findet 2030 in der saudiarabischen Hauptstadt Riad statt.

Anzeige