Apple Pay dominiert gerade den Frankfurter Flughafen: Auf 320 Werbeflächen wirbt der digitale Pay-Service mit Claims wie „Bezahlen wie im Flug“, „Dein Fast Track beim Bezahlen“ oder „Dein Security-Check fürs Wallet“. Damit deckt Apple so ziemlich alle Bereiche im Terminal 1 und 2 ab und verlängert die Kampagne sogar in den Duty Free und die Retail-Zonen vor dem Check-in.

„Die Kampagne zeigt, wie kraftvoll ein ganzheitlicher Omnichannel-Mediamix im Flughafen wirken kann“, sagt Martin Korosec, Geschäftsführer von Media Frankfurt, dem Haupt-Werbevermarkter am Flughafen. „Sie ist sichtbar, relevant und präsent für Millionen von Passagieren.“

In den Terminals belegt die Kampagne digitale Screens und statische Highlight-Flächen, an den Bezahlterminals sorgen Beklebungen, Banner, Deckenhänger und Topper für noch mehr Werbeerinnerung.

Die Erweiterung an den POS erzielen Apple und Media Frankfurt durch die Kooperation mit Fraport und Frankfurt Airport Retail – dem Joint Venture von Fraport und Gebr. Heinemann.

Die breite Abdeckung soll Apple Pay nicht nur maximale Sichtbarkeit generieren, sondern den gesamten Flughafen zum Brand-Space machen und die Reisenden im Moment der Vorfreude erwischen.