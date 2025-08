Abhijit Sengupta, CEO von Indiens Außenwerber OAP, kommt als Partner zur internationalen Beratungsgesellschaft OOH Capital.

Seit mehr als 30 Jahren ist Abhijit Sengupta in der indischen Außenwerbebranche tätig und hat sich unter anderem für mehr Transparenz und Messbarkeit in der Branche engagiert. Zuletzt leitete er in Zusammenarbeit mit Relu AI die Entwicklung von Roadstar – einem OoH-Medienplanungssystem, das AI, Mobilitätsdaten und Verbraucherinformationen in einer automatisierten Plattform integriert.

Annie Rickard, geschäftsführende Gesellschafterin von OOH Capital, kommentiert: „Ich freue mich sehr, dass Abhijit sich bereit erklärt hat, zu uns zu kommen. Ich bewundere seit langem sein Engagement für mehr Verantwortlichkeit im Bereich OoH und freue mich sehr auf die regelmäßige Zusammenarbeit mit ihm. Seine bedeutende Expertise ergänzt unser bestehendes Team talentierter Partner.“

Mit dreizehn Partnern weltweit berät OOH Capital Außenwerber, Städte, Immobilienbesitzer und Technologieanbieter im Bereich der Außenwerbung.

