Die Lichter leuchten wieder in einem der ältesten Kinos Nord-Delhis. Miraj Cinemas, Indiens drittgrößte Multiplex-Kette, verwandelte das historische Akash Cinema in Azadpur in einen modernen Kinokomplex mit drei Sälen. Hier trifft jahrzehntelange lokale Filmgeschichte zeitgemäßen Komfort.

Das ursprüngliche Akash Cinema eröffnete 1987 mit einer einzigen Leinwand und 1.000 Plätzen. Bis zu seiner Schließung 2016 war er ein wichtiger Teil der Entertainment-Szene von Nord-Delhi. Heute hat der umgestaltete Komplex 427 Sitzplätze, verteilt auf drei Premium-Säle. Es gibt breite, gepolsterte Sitze, 2K-Digitalprojektion, Dolby-Surround-Sound und 3D-Funktionen.

Das Design soll das historische Erbe des Gebäudes ehren – Marmorböden, beleuchtete Decken und Art-déco-Elemente. Kulinarisch setzt das Akash Cinema auf zwei hauseigenen Gastronomiekonzepte: die Chef’s Corner für frisch zubereitete indische Gerichte wie Paneer-Tikka-Wraps, Dim Sum oder Käse-Pommes, und die Pop Corner für klassische Kino-Snacks.

Bhuvanesh Mendiratta, Geschäftsführer von Miraj Entertainment, bezeichnete die Wiedereröffnung als Mischung aus Geschäftserweiterung und Hommage. „Wir sind unglaublich stolz darauf, dem legendären Akash Cinema neues Leben einzuhauchen“, sagte er. „Dieses Boutique-Kino verbindet Tradition mit Luxus, Technologie und Gastfreundschaft. So entsteht ein Ort, der sowohl nostalgisch als auch modern ist.“