M&A Signagelive schließt sich Navori Labs Group an

Navori und Signagelive gehen ab sofort gemeinsame Wege. Der Schweizer Digital Signage-CMS-Anbieter – seit Jahresbeginn im Besitz des Münchner Finanzinvestors Maguar Capital – übernimmt mit Signagelive einen der innovativsten SaaS-Anbieter der Branche.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Somit entsteht die Navori Labs Group, die von einem gemeinsamen Management geführt wird: Group CEO ist Jeffrey Weitzman, aus dem Signagelive-Team kommen der bisherige CEO Jason Cremins und Frank Larsen, zuletzt CCO, hinzu. Eine zentrale Rolle wird auch Marc Benson spielen, langjähriger CTO von Signagelive.

Ein globaler Softwareanbieter

Die Navori Labs Groups ist nun global aufgestellt und betreut Kunden mit Teams unter anderem in der Schweiz, in UK, Frankreich, Kanada, Dänemark, Mexiko, Dubai, Saudi-Arabien, Indien, Singapur, China und Australien. Das Unternehmen behält seinen Hauptsitz in Lausanne, während es gleichzeitig den lokalen Support und die regionale Vertriebspräsenz auf allen Kontinenten ausbaut.

Bis Ende 2025 soll die gemeinsame Organisation über mehr als 45 Entwickler verfügen, die sich auf skalierbare, flexible und datenzentrierte Technologie konzentrieren. Digital Signage bleibt der Fokus.

Dabei setzt die Group auf eine API-basierte Headless-CMS-Architektur mit moderner Datenintegration, AI-Analytics und DooH/Retail-Media Funktionen. Das gemeinsame Digital Signage-Lösungsangebot ist auf mittelständische und große Kunden ausgerichtet.

Weitere Übernahmen in Planung

Sowohl Navori Labs als auch Signagelive setzen weiterhin ausschließlich auf den Channel-Vertrieb. Im Gegensatz zu anderen großen Softwareanbietern vertreiben die Unternehmen der Navori Labs Group ausschließlich über Partner-Integratoren.

Die Gruppe plant, sowohl organisch als auch durch weitere Fusionen und Übernahmen zu wachsen – insbesondere in Nordamerika und EMEA.