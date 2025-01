Der Münchner Technologieinvestor Maguar Capital übernimmt eine Mehrheitsbeteiligung an Navori Labs. Die Schweizer Digital Signage-Pioniere zählen laut invidis-Ranking zu den weltweit führenden Anbietern von Digital Signage-Software und Computer-Vision-Lösungen. Im aktuellen Ranking hält Navori einen Top10-Platz, mit einer aktiven installierten Basis zwischen 500.000 und einer Million Digital Signage-Player-Lizenzen.

In 150 Ländern im Einsatz

Navori Labs mit Hauptsitz in Lausanne wurde vor mehr als 26 Jahren von Jérôme Moeri gegründet und zu einem der wenigen wirklich global agierenden Digital Signage-Plattformanbieter entwickelt. Die Digital Signage- und Retail-Analytics-Lösungen von Navori Labs werden über ein globales Partnernetzwerk, insbesondere Distributoren und Integratoren, in mehr als 150 Ländern vertrieben.

Neben der Zentrale in der Westschweiz ist Navori mit einem großen Team im kanadischen Montreal vertreten sowie mit Standorten in Mexiko, Middle East und in Indien. Wichtigste Vertikalmärkte für Navori sind Retail (unter anderem Walmart), QSR, Unternehmenskommunikation und Transport (unter anderem Istanbul Airport). In Deutschland zählt Lotto Bayern zu den wichtigsten CMS-Kunden.

Neuer Eigentümer – Techinvestor aus München

Nun haben Jérôme Moeri als Navori-Labs-Hauptgesellschafter sowie Partner die Mehrheit des Unternehmens an den Techinvestor Maguar Capital verkauft, der auf B2B-Softwareinvestitionen spezialisiert ist. In der nächsten Wachstumsphase wollen die Münchner mit mehr als 35 Jahren Investment-Erfahrung Navoris Position als weltweit führender Anbieter von Digital Signage-Software stärken.

Dafür soll der Marktanteil vergrößert, Kundenbeziehungen vertieft und das Unternehmen mit strategischen Akquisitionen in Nordamerika, Europa und der Region Asien-Pazifik verstärkt werden. Maguar sieht im stark fragmentierten Markt erhebliche Potenziale für beschleunigtes Wachstum, sowohl organisch als auch durch gezielte Akquisitionen.

Matthias Ick, Gründungspartner bei Maguar Capital, erläutert: „Navori Labs‘ außergewöhnliche Erfolgsbilanz und innovative Lösungen haben das Unternehmen als klaren Marktführer im Digital Signage-Markt positioniert. Wir freuen uns, mit unseren Ressourcen, unserem Netzwerk und unserer umfassenden Software-Expertise zu seiner nächsten Wachstumsphase beizutragen.“

Wachstum in einem dynamischen Markt

Johannes Losbichler, Partner bei Maguar Capital, fügt hinzu: „Navori Labs‘ einzigartige Kombination aus fortschrittlicher Technologie, globalem Netzwerk und starker Marktpräsenz passt perfekt zur Vision von Maguar Capital. Diese Partnerschaft ist ein Beweis für unser Vertrauen in die Fähigkeit des Unternehmens, in einem dynamischen Markt zu wachsen und zu gedeihen.“

Jérôme Moeri kommentiert die erfolgreiche Transaktion: „Maguar Capitals Fachwissen und strategischer Ansatz passen perfekt zu den Ambitionen von Navori Labs. Ihre Unterstützung und ihr gemeinsames Engagement für Innovation machen sie zu einem idealen Partner für unseren Wachstumskurs. Ich freue mich, während dieses Übergangs zu einem breiteren Managementteam aktiv beteiligt zu bleiben. Gemeinsam werden wir unsere Ziele erreichen und unseren Kunden weiterhin außergewöhnliche Lösungen bieten.“